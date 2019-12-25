Съезд на транспортной развязке КАД с Пулковским шоссе перекрыт из-за уборки контейнера

Перекрытие продлится, ориентировочно, 3 часа.

Съезд на транспортной развязке КАД с Пулковским шоссе перекрыт в связи с уборкой контейнера. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На транспортной развязке КАД на пересечении с Пулковским шоссе перекрыто движение транспорта по съезду № 3 – с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Движение транспорта по съезду перекрыто с 12:10. Перекрытие продлится, ориентировочно, 3 часа.

Напомним, 19 мая на проезжую часть съезда с грузовика опрокинулся контейнер. В результате ДТП была повреждена опора надземного пешеходного перехода. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения обрушения конструкции было принято решение о демонтаже пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"