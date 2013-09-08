Границы парковочных разрешений в Петербурге увеличили в пределах одного района

Теперь действие парковочных разрешений может распространяться и на другие парковочные зоны в пределах одного района.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое меняет границы парковочных разрешений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь действие парковочных разрешений может распространяться и на другие парковочные зоны в пределах одного района. Дорога должна быть расположена в границах двух и более участков. В таком случае снова платить за парковку не нужно.

В платное парковочное пространство входят 155 улиц Центрального района.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха