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Границы парковочных разрешений в Петербурге увеличили в пределах одного района
Сегодня, 8:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Границы парковочных разрешений в Петербурге увеличили в пределах одного района

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Теперь действие парковочных разрешений может распространяться и на другие парковочные зоны в пределах одного района.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое меняет границы парковочных разрешений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь действие парковочных разрешений может распространяться и на другие парковочные зоны в пределах одного района. Дорога должна быть расположена в границах двух и более участков. В таком случае снова платить за парковку не нужно. 

В платное парковочное пространство входят 155 улиц Центрального района.

Фото: Telegram /  Начальник транспортного цеха

Теги: парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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