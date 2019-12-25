Пытавшуюся убить мужа отвёрткой петербурженку направили в психиатрическую клинику

Следствие установило, что петербурженка ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, не проживает с мужем, не занимается воспитанием детей.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении женщины, которая пыталась убить мужа отвёрткой. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По данным суда, 26 августа 2020 года, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры начала избивать мужа. Ей под руку попалась отвертка, которой она несколько раз ударила супруга по шее и голове. Также на помощь женщине пришли двое ее знакомых. Они избили ее мужа до бессознательного состояния и вынесли на лестничную площадку.

Следствие установило, что петербурженка ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, не проживает с мужем, не занимается воспитанием детей. Решением суда женщина была направлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Её знакомых ранее приговорили к реальным срокам: 1,5 и 2,3 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что фигурантов дела о смерти пациентов из-за бария оставили под стражей до 26 июня.

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