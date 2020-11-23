У петербургского метрополитена появился аккаунт в TikTok

Подписчикам пообещали показать то, что обычно скрыто от глаз пассажиров.

ГУП "Петербургский метрополитен" создал аккаунт в TikTok. На данный момент на канале уже есть три забавных видео.

Мы покажем красоту наших станций, расскажем о жизни метро, о правилах пользования метрополитеном, и напомним о взаимной вежливости. Кроме того, у подписчиков появится уникальная возможность увидеть то, что обычно скрыто от глаз пассажиров. пресс-служба петербургского метрополитена.

Съемки роликов проходили в ночное время после закрытия станций. Для видео пригласили профессиональных актеров из Балтийского дома, ТЮЗа, Театра Поколений и других театров.

Также TikTok есть у Эрмитажа и Российской национальной библиотеки.

Видео: TikTok / @spbmetro