  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:01
77
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

У петербургского метрополитена появился аккаунт в TikTok

0 0

Подписчикам пообещали показать то, что обычно скрыто от глаз пассажиров.

ГУП "Петербургский метрополитен" создал аккаунт в TikTok. На данный момент на канале уже есть три забавных видео.

Мы покажем красоту наших станций, расскажем о жизни метро, о правилах пользования метрополитеном, и напомним о взаимной вежливости. Кроме того, у подписчиков появится уникальная возможность увидеть то, что обычно скрыто от глаз пассажиров. 

пресс-служба петербургского метрополитена. 

Съемки роликов проходили в ночное время после закрытия станций. Для видео пригласили профессиональных актеров из Балтийского дома, ТЮЗа, Театра Поколений и других театров.

Также TikTok есть у Эрмитажа и Российской национальной библиотеки. 

Видео: TikTok / @spbmetro

Теги: tiktok, метро петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии