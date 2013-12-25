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Вышел трейлер фильма "Варяг"

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Предполагалось, что фильм выйдет в прокат в 2021 году, однако он был перенесен.

Опубликован первый трейлер "Варяга" от Роберта Эггерса. Фильм расскажет о событиях в Исландии на рубеже X века. Сюжет развернется вокруг скандинавского принца Амлета, который потерял отца и хочет отомстить за его смерть.

Главные роли в фильме сыграли Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тэйлор-Джой, Уиллем Дефо, Итан Хоук, певица Бьерк.

Предполагалось, что фильм выйдет в прокат в 2021 году, однако он был перенесен. В РФ премьера фильма состоится в апреле 2022 года.

Также вышел полный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттера".

Видео: Youtube/Focus Features

 

Теги: варяг, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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