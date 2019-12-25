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На первом этапе транспортной реформы в Петербурге автобусы перевезли 17,5 млн пассажиров
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На первом этапе транспортной реформы в Петербурге автобусы перевезли 17,5 млн пассажиров

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Самым востребованным оказался маршрут № 191.

В Петербурге в рамках первого этапа транспортной реформы (1 апреля – 31 мая) автобусы перевезли 17,5 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.

Самым востребованным оказался маршрут № 191, за два месяца им воспользовались почти 900 тысяч пассажиров. На втором месте оказался маршрут № 185. Им воспользовались более 720 тысяч пассажиров. Ещё 485 тысяч человек перевезли автобусы № 68.

Также стало известно, что Петербург столкнулся с санкционным давлением во время транспортной реформы.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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