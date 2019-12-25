На первом этапе транспортной реформы в Петербурге автобусы перевезли 17,5 млн пассажиров

В Петербурге в рамках первого этапа транспортной реформы (1 апреля – 31 мая) автобусы перевезли 17,5 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.
Самым востребованным оказался маршрут № 191, за два месяца им воспользовались почти 900 тысяч пассажиров. На втором месте оказался маршрут № 185. Им воспользовались более 720 тысяч пассажиров. Ещё 485 тысяч человек перевезли автобусы № 68.
Также стало известно, что Петербург столкнулся с санкционным давлением во время транспортной реформы.
Фото: Piter.tv
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