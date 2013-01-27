В Петербурге составлены первые протоколы на пользователей электросамокатов

Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.

В Петербурге ГИБДД и зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков провели рейд по контролю за соблюдением пользователями электросамокатов ПДД. В результате были составлены административные протоколы на трех человек, сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 11 сентября.

Проверка коснулась и Адмиралтейской набережной, где на прошлой неделе установили знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено". Два нарушителя привлечены по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, один – по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Им грозит штраф в размере 500 рублей.

Напомним, что до 20 сентября аналогичные знаки установят на Дворцовой набережной.

Мы пытаемся донести до пользователей самокатов важность повышения культуры вождения, необходимость соблюдения ПДД, ведь за каждым нарушением неотвратимо действует наказание. Это не только штраф, но и получение травм как самим пользователем самоката, так и другим участником движения. Дмитрий Ваньчков, зампред Комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Адмиралтейской набережной провели рейд для самокатчиков-нарушителей.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту