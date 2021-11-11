Вучич: переговоры с Путиным будут иметь ключевое значение для Сербии

Александр Вучич заявил, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут иметь ключевое значение для Сербии. Такое заявление глава государства сделал в общении с журналистами. Он напомнил, что посетит Москву с рабочим визитом 25 ноября.
Зима предстоит тяжелая для всего региона. Граждане должны быть спокойны, газа будет достаточно, если успешно пройдут переговоры в Москве.
Александр Вучич, президент Сербии
Эксперт уточнил, что республика тратит гораздо больше газа, чем предполагалось. Речь идет о 2,5 млрд кубометров голубого топлива ежегодно. Белград ранее подготовил формулу, по которой стоимость газа для Сербии должна достичь 780-790 долларов за каждую тысячу кубометров. Вучич признал, что страна не сможет выдержать такую цену.
Сербия намерена предложить Будапешту свое участие в проекте АЭС "Пакш-2".
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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