Вучич: переговоры с Путиным будут иметь ключевое значение для Сербии

Президент Сербии посетит Москву с визитом 25 ноября.

Александр Вучич заявил, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут иметь ключевое значение для Сербии. Такое заявление глава государства сделал в общении с журналистами. Он напомнил, что посетит Москву с рабочим визитом 25 ноября.

Зима предстоит тяжелая для всего региона. Граждане должны быть спокойны, газа будет достаточно, если успешно пройдут переговоры в Москве. Александр Вучич, президент Сербии

Эксперт уточнил, что республика тратит гораздо больше газа, чем предполагалось. Речь идет о 2,5 млрд кубометров голубого топлива ежегодно. Белград ранее подготовил формулу, по которой стоимость газа для Сербии должна достичь 780-790 долларов за каждую тысячу кубометров. Вучич признал, что страна не сможет выдержать такую цену.

Сербия намерена предложить Будапешту свое участие в проекте АЭС "Пакш-2".

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић