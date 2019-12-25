В феврале "Поезд Дружбы" перевез почти 600 пассажиров из Петербурга в Минск и обратно

Из города на Неве в столицу Белоруссии рейсом 22 февраля отправился 401 человек, в обратном направлении перевезли 177 пассажиров.

В феврале "Поезд Дружбы", который следует по маршруту "Петербург — Минск", перевез порядка 579 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД 4 марта.

Из города на Неве в столицу Белоруссии рейсом 22 февраля отправился 401 человек, в обратном направлении перевезли 177 пассажиров.

Напомним, состав свяжет Петербург и Минск еще и 7 и 8 марта. В пути ожидаются остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель, Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино и Смолевичи.

Ранее на Piter.TV: с Финляндского вокзала до Мельничного Ручья "Ласточки" перевезли 4 млн пассажиров.

Фото: пресс-служба ОЖД