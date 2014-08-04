Глава администрации рассказал, почему было решено изменить местоположение парковки вблизи парка Монрепо

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, почему было решено изменить местоположение парковки вблизи парка Монрепо.

Конечно, разработчики проекта были настроены на то, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство, как местных жителей, так и гостей Выборга, но не предусмотрели иные нормы (человеческие, экологические). Поэтому мы пересмотрели данный проект, выехали еще раз на территорию, нашли возможности переноса стоянки на другое место. Она на незначительном расстоянии от парка Монрепо.

Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района