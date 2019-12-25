После падения сосульки на 3-й Советской улице возбудили уголовное дело

Прохожего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после падения ледяной глыбы на 3-й Советской улице. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Дело возбудили по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В результате падения сосульки пострадал 60-летний мужчина. Его госпитализировали 13 декабря в Мариинскую больницу с ушибом головного мозга, закрытым компрессионным переломом шейного и грудного отделов позвоночника. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

В тот день за сутки от сосулек получили травмы 4 человека.

Фото: читатель Piter.TV