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После падения сосульки на 3-й Советской улице возбудили уголовное дело
Сегодня, 9:57
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После падения сосульки на 3-й Советской улице возбудили уголовное дело

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Прохожего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после падения ледяной глыбы на 3-й Советской улице. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Дело возбудили по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В результате падения сосульки пострадал 60-летний мужчина. Его госпитализировали 13 декабря в Мариинскую больницу с ушибом головного мозга, закрытым  компрессионным переломом шейного и грудного отделов позвоночника. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

В тот день за сутки от сосулек получили травмы 4 человека.

Фото: читатель Piter.TV

Теги: сосульки, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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