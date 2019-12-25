Пензенская прокуратура отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от мобилизации

СКР намерен обжаловать и настаивать на повторном возбуждении.

Отменено постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (статья 328 УК РФ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По словам правозащитника, прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый мужчина получил право на реабилитацию, включая компенсацию за 48-часовое задержание.

СКР намерен обжаловать и настаивать на повторном возбуждении.

Сенатор Клишас: предупреждать граждан об уголовной ответственности за отказ от мобилизации неправомерно.

Фото: Piter.tv