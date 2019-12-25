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В Ленобласти отца подозревают в сексуальном насилии над 7-летней дочерью
Сегодня, 11:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти отца подозревают в сексуальном насилии над 7-летней дочерью

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Девочка сама во время игры со сверстниками рассказала, что "папа трогает её в разных местах".

Заведующая детским садом в поселке имени Свердлова сообщила в полицию о возможных противоправных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv

Девочка сама во время игры со сверстниками рассказала, что "папа трогает её в разных местах". Воспитатель в присутствии медсестры провела беседу с ребёнком и выяснила, что отец неоднократно вводил ей палец в интимные места. Также выяснилось, что мать и бабушка знали о данном факте.

Семья на учете в ПДН не состоит, является полноценной, в семье один ребенок, ранее обращений в органы полиции и органы опеки не было. Проводится проверка.

Ранее задержанные мигранты изобличены в сексуальном насилии еще над двумя подростками.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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