В Ленобласти отца подозревают в сексуальном насилии над 7-летней дочерью

Заведующая детским садом в поселке имени Свердлова сообщила в полицию о возможных противоправных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv
Девочка сама во время игры со сверстниками рассказала, что "папа трогает её в разных местах". Воспитатель в присутствии медсестры провела беседу с ребёнком и выяснила, что отец неоднократно вводил ей палец в интимные места. Также выяснилось, что мать и бабушка знали о данном факте.
Семья на учете в ПДН не состоит, является полноценной, в семье один ребенок, ранее обращений в органы полиции и органы опеки не было. Проводится проверка.
Ранее задержанные мигранты изобличены в сексуальном насилии еще над двумя подростками.
Фото: Piter.tv
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