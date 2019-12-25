Следователи Ленобласти просят присмотреться к кольцу, которое было найдено на руке погибшей женщины

Узнавших кольцо просят сообщить любую информацию в отдел дежурных следователей СК РФ по Ленинградской области.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 10 ноября обнаружено тело неизвестной женщины возрастом 35-40 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе осмотра тела на руке женщины было обнаружено кольцо.

Следственные органы СК России по Ленинградской области обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении из любых регионов РФ женщины 35-40 лет, с просьбой сообщить любую информацию в отдел дежурных следователей СК РФ по Ленинградской области. Обращаться по телефону 8(812)492-01-58, следственный отдел по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области 8(812)630-47-56.

Фото: СК РФ по Ленинградской области