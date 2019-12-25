Охранники избили петербургского школьника, подумав, что он хочет украсть пиццу

На Васильевском острове в магазине два охранника избили школьника, так как приняли его за вора. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 14-летнего пострадавшего, охранники подумали, что он хочет украсть пиццу. Один из них ударил кулаком в лицо, другой начал душить. У подростка диагностировали ушиб гортани, ушиб мягких тканей лица.
Также у школьника сахарный диабет 1 типа. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Проводится проверка.
Ранее другой петербургский девятиклассник отравился мухоморами.
Фото: pxhere.com
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