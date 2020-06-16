Обвиняемого в убийстве на проспекте Народного Ополчения заключили под стражу

Ранее судимый 35-летний мужчина выпивал со знакомым, а потом зарезал его.

В Прокуратуре Кировского района Санкт-Петербурга поддержали ходатайство следствия о заключении под стражу мужчины, который обвиняется в убийстве. По версии следствия, 3 ноября, находясь в квартире на улице Народного Ополчения, обвиняемый зарезал своего знакомого, – следует из сообщения городской прокуратуры.

После свершения преступления ранее судимый 35-летний мужчина скрылся с места преступления и предпринял попытку избежать преследования госорганами. Сегодня фигуранта уголовного дела обнаружили и задержали в Липецкой области.

В Следствии полагают, что убийство стало результатом конфликта, который разгорелся между знакомыми во время распития алкоголя. Обвиняемый нанес собутыльнику не менее 4 ударов ножом в область туловища. Пострадавший погиб на месте происшествия.

Ранее мы рассказывали, что в Подмосковье была ликвидирована мефедроновая нарколаборатория.

Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга