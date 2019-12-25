Задержан подозреваемый в убийстве в квартире на Народного Ополчения

Злоумышленник скрывался в Липецкой области.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 3 октября в полицию Кировского района поступила информация о том, что в квартире дома 63 по проспекту Народного Ополчения в полиэтиленовом пакете обнаружено тело 33-летнего жильца.

Было установлено, что к совершению этого преступления причастен ранее судимый 35-летний мужчина. Злоумышленник 18 сентября, в ходе совместного распития спиртных напитков и в результате конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, нанес ножевые ранения своему знакомому, после чего завернул его труп в пакет и спрятал в диван. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

А 6 ноября в Липецкой области сотрудники уголовного розыска Главка при содействии коллег из Кировского района Петербурга задержали подозреваемого. Мужчину доставили в Северную столицу для проведения процессуальных действий.

Ранее мы рассказывали о том, что из Фонтанки выловили нож, с помощью которого ранее было совершено убийство.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти