Его избили в в квартире на улице Чарушинской, после чего он вышел на улицу и ударил несколько незнакомых ему людей.

Петербуржцу предъявлено обвинение по четырем эпизодам нападения на женщин и детей в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следователями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).

По версии следствия, 2 декабря фигуранта уголовного дела избили в квартире на улице Чарушинской, после чего он вышел на улицу и на территории ЖК "Цветной город" беспричинно ударил кулаками по голове и туловищу двух незнакомых женщин и двух несовершеннолетних девушек.

Сам обвиняемый находится в больнице, куда он был госпитализирован после его избиения.

В связи с имеющейся информацией о возможном совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений следователи просят граждан, которые пострадали от его действий, позвонить по телефону 570-66-71.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу