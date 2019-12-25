Очередное обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти"

В Microsoft проблему пока не комментируют.

Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьезным проблема. О проблемах апдейта под номером KB4592438 сообщил Windows Latest.

После установления обновления у некоторых наблюдаются скачки нагрузки на процессор компьютера или компьютер начинает тормозить на простых задачах. В отдельных случаях возникает "синий экран смерти".

В Microsoft проблему пока не комментируют. При возникновении проблем при обновлении стоит вернуться к старой версии.

В октябре в Windows появилось новое меню "Пуск".

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