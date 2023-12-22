Строительство моста через Черную речку планируют завершить к 24 мая

Длина моста составит около 40 метров.

Новый мост через Черную речку в створе Сердобольской улицы в Петербурге планируют достроить ко Дню города – к 24 мая. Об этом рассказал директор "Дирекции транспортного строительства" Евгений Варов в ходе пресс-конференции ТАСС 10 апреля.

В этом году мы завершаем строительство нового моста через Черную речку. Ко Дню города планируем ввести этот объект – уже новый построенный мост в Петербурге. Евгений Варов, директор "Дирекции транспортного строительства"

Длина моста составит около 40 метров. Новая переправа обеспечит транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной. Работы выполняют сотрудники АО "ПО Возрождение".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге официально стартовал навигационный период для разводки мостов.

Фото: пресс-служба АО "ПО Возрождение"