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Строительство моста через Черную речку планируют завершить к 24 мая
Сегодня, 20:00
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Строительство моста через Черную речку планируют завершить к 24 мая

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Длина моста составит около 40 метров.

Новый мост через Черную речку в створе Сердобольской улицы в Петербурге планируют достроить ко Дню города – к 24 мая. Об этом рассказал директор "Дирекции транспортного строительства" Евгений Варов в ходе пресс-конференции ТАСС 10 апреля.

В этом году мы завершаем строительство нового моста через Черную речку. Ко Дню города планируем ввести этот объект – уже новый построенный мост в Петербурге.

Евгений Варов, директор "Дирекции транспортного строительства" 

Длина моста составит около 40 метров.  Новая переправа обеспечит транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной. Работы выполняют сотрудники АО "ПО Возрождение". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге официально стартовал навигационный период для разводки мостов.

Фото: пресс-служба АО "ПО Возрождение"

Теги: мост через черную речку, новый мост
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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