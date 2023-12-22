В створе Сердобольской улицы начался монтаж пролетного строения моста

Строительство моста планируется завершить в 2024 году.

Специалисты приступили к ответственному этапу возведения моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Здесь начался монтаж пролетного строения. На устроенные ранее опоры установлены пять балок общим весом 92 тонны, рассказали в Смольном.

Однопролетный мост через Черную речку протяженностью 39,2 метра обеспечит транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной. Будет организован проезд с двумя полосами движения и тротуарами шириной 3 метра к жилым домам, соцучреждениям, офисным и гостиничным зданиям.

Скоро специалисты приступят к устройству наружного освещения на будущем мосту. Также предстоит установить трехметровые шумозащитные экраны.

Строительство моста планируется завершить в 2024 году.

Фото: администрация Санкт-Петербурга