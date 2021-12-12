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В Ленобласти на дороги вышли 220 новых автобусов
Сегодня, 13:58
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В Ленобласти на дороги вышли 220 новых автобусов

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Они вышли на маршруты, не дожидаясь старта транспортной реформы 1 января 2025 года.

Транспортная реформа в Ленинградской области стартовала раньше плана. На маршрутах работают уже 220 новых комфортных автобусов, рассказал в администрации 47 региона.

Из 520 новых автобусов 220 – уже вышли на маршруты Ленобласти, не дожидаясь старта транспортной реформы 1 января 2025 года.

Новый подвижной состав работает на межрегиональных и межрайонных маршрутах, соединяющих с Петербургом поселения Тосненского и Ломоносовского районов, Гатчину, Кудрово, Приладожский. Накануне обновленный парк вышел на линии Кировск – Петербург и Волосово – Петербург.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Транспортная реформа меняет принцип расчетов региона с перевозчиками и ужесточает контроль, в том числе через работу единой информационной системы. Ее главная цель — повышение комфорта поездок на общественном транспорте.

Ранее на маршрут №565 Кировск-Петербург вышли 12 новых автобусов большого класса.

Фото: Telegram/ Александр Дрозденко

Теги: автобусы, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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