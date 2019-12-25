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Диетолог призвала не хранить запасы сахара из-за риска появления насекомых
Сегодня, 9:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Диетолог призвала не хранить запасы сахара из-за риска появления насекомых

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Врач также добавила, что если соблюдать нормы здорового питания, то килограмма сахара хватит на продолжительное время.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в эфире радио Sputnik заявила, что бессмысленно приобретать большое количество сахара. По ее мнению, эти покупки могут создать дополнительные риски для организма и привести к злоупотреблению продуктом.

Со временем сахар не становится токсичным, но при хранении в большом количестве в нём могут появиться насекомые.

Врач также добавила, что если соблюдать нормы здорового питания, то килограмма сахара хватит на продолжительное время.

Ранее стало известно, что в марте в Ленобласти спрос на сахар, гречку и соль вырос почти в три раза.

Фото: pexels

Теги: диетолог, сахар
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье, Новости России,

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