Диетолог призвала не хранить запасы сахара из-за риска появления насекомых

Врач также добавила, что если соблюдать нормы здорового питания, то килограмма сахара хватит на продолжительное время.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в эфире радио Sputnik заявила, что бессмысленно приобретать большое количество сахара. По ее мнению, эти покупки могут создать дополнительные риски для организма и привести к злоупотреблению продуктом.

Со временем сахар не становится токсичным, но при хранении в большом количестве в нём могут появиться насекомые.

Врач также добавила, что если соблюдать нормы здорового питания, то килограмма сахара хватит на продолжительное время.

Ранее стало известно, что в марте в Ленобласти спрос на сахар, гречку и соль вырос почти в три раза.

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