Диетолог призвала не хранить запасы сахара из-за риска появления насекомых

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в эфире радио Sputnik заявила, что бессмысленно приобретать большое количество сахара. По ее мнению, эти покупки могут создать дополнительные риски для организма и привести к злоупотреблению продуктом.
Со временем сахар не становится токсичным, но при хранении в большом количестве в нём могут появиться насекомые.
Врач также добавила, что если соблюдать нормы здорового питания, то килограмма сахара хватит на продолжительное время.
Ранее стало известно, что в марте в Ленобласти спрос на сахар, гречку и соль вырос почти в три раза.
Фото: pexels
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