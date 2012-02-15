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В марте в Ленобласти спрос на сахар, гречку и соль вырос почти в три раза
Сегодня, 16:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В марте в Ленобласти спрос на сахар, гречку и соль вырос почти в три раза

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В среднем, в регионе продавали не более 40 тонн сахара в день, в марте в один из дней было продано 118 тонн сахара.

В марте спрос на сахар, соль и гречку в Ленобласти вырос почти в три раза. Такие данные предоставил областной Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. В среднем, в регионе продавали не более 40 тонн сахара в день, в марте в один из дней было продано 118 тонн сахара.

Сегодня спрос на сахар еще высокий, но уже точно не ажиотажный – на уровне 49 тонн в день.

Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов также отметил, что российские производители сахара производят его в достаточном количестве. А также в Ленобласти созданы запасы продовольственных товаров, подгузников, предметов гигиены и бытовой химии.

Ранее Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.

Фото: pexels

Теги: гречка, сахар, соль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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