Белорусское СМИ заявило о попытке проникновения в квартиру белорусской писательницы, которая входит в Координационный совет оппозиции.

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Об этом сообщили представители белорусского Telegram-канала оппозиционного издания "Наша Нива".

Напомним, что Светлана Алексиевич является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Белорусская прокуратура возбудила уголовное дело по статья за призывы к захвату власти по факту создания совета.

В Координационном совете оппозиции Белоруссии заявили, что готовы контактировать с РФ.