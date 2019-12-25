Совет готов изложить свою позицию по взаимодействию с Россией.

В Координационном совете оппозиции Белоруссии заявили, что готовы контактировать с РФ. Мнением поделился член президиума совета, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

Он заявил, что совет готов изложить свою позицию по взаимодействию с Россией и представить её в той или иной форме.

Ранее мы писали, что координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета. Известно, что в президиум вошли Мария Колесникова, представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико; Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе; юристы Лилия Власова и Максим Знак.