Неизвестные избили главу поселка Лебяжье около его дома

Чиновник рассказал, что неизвестный был одет в спортивный костюм и кроссовки, на вид около 30 лет, не славянской внешности.

В субботу, 24 апреля, около 16:30 неизвестные избили главу Лебяженского городского поселения (Ломоносовский район) Сергея Воеводина. Чиновника избили около его дома. Об этом сообщил 47news.

Сергей Воеводин возвращался с рыбалки, уже около дома кто-то ударил его ногой по пояснице. От этого чиновник ударился о забор и упал. Нападавший стал добивать пострадавшего ногами. Вскоре к месту происшествия подъехала старая серо-голубая иномарка без номеров, куда сел нападавший и скрылся.

Чиновник рассказал, что неизвестный был одет в спортивный костюм и кроссовки, на вид около 30 лет, не славянской внешности.

Сергей Воеводин предположил, что причиной нападения стали земельные вопросы, так как изменения назначения участков и правила землепользования проходят через совет депутатов.

В конце марта в Петербурге назначили первый реальный срок за избиение росгвардейца.

Фото: официальный сайт МО "Лебяженское городское поселение"