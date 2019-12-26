Россиянам рассказали, как уберечься от слежки через смартфон

Невнимательный владелец смартфона является наиболее распространённой угрозой для устройства.

Невнимательный владелец смартфона является наиболее распространённой угрозой для устройства. Ведь чаще всего владельцы заражают свой смартфон при скачивании приложения через браузер. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина.

При поиске через браузер первым делом выдается на официальный сайт, а контекстная реклама. Часто ее выкупают мошенники, и при переходе на сайт на смартфон скачивается вредоносный файл. При этом в прошлом году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий.

Также опасность представляют программы для удаленного управления. С помощью этого приложения мошенники могут увидеть код от банка и совершить финансовую операцию. Также вопросы должны вызвать и приложения, которые требуют запрос функций администрирования.

Ранее мобильное приложение ВКонтакте обновило навигацию и дизайн.