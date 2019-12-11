В соцсети "ВКонтакте" обновился дизайн мобильного приложения

Из приложения исчезли разделители, синие шапки, были обновлены иконки и шрифты.

"ВКонтакте" запустила новую версию мобильного приложения с обновленным дизайном. Она уже появилась у части пользователей и станет доступна всем в ближайшие недели. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изменения внесли весьма радикальные. В новой версии исчезли разделители и синие шапки, поменялись иконки и шрифты. Программисты компании постарались сделать максимально простой и удобный интерфейс, поэтому изменили не только дизайн, но и навигацию в приложении.

В первой вкладке разработчики объединили ленты новостей и рекомендации, во второй – мини-приложения VK Pay, сообщества и стриминговые сервисы. Далее следуют вкладки для поиска друзей, обмена сообщениям и сам профиль.

Последний раз "ВКонтакте" масштабно обновляла приложение два года назад. Осенью прошлого года на улицах Москвы и Петербурга появился QR-код, перейдя по которому можно было протестить версию с новым дизайном. Спустя три месяца в соцсети запустили голосование, и 71 % пользователей отдали свои голоса за нововведение.

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Фото, видео: пресс-служба "ВКонтакте"