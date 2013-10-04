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Путин направил Германии соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении

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Число погибших в результате наводнения на западе страны растет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Германии в связи с жертвами наводнения. Число погибших человек там возросло до 42. Еще 70 жителей страны числятся пропавшими без вести.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Из-за ливней в Германиивышли из берегов притоки Рейна, часть городов оказались заблокированы. Почти 200 тысяч немцев остались без света. 

Ранее аэропорт Шереметьево затопило после дождя в Москве.

Видео: The Guardian

Теги: владимир путин выразил соболезнования, наводнение, наводнение германия
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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