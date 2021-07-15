Вода дошла до самолетов, находящихся на стоянке.

Московский международный аэропорт Шереметьево затопило после дождя. Очевидцы сняли происходящее на видео. Ролики стали появляться в социальных сетях. Потоп на территории стал итогом массивных осадков, которые пришли в столичный регион и Московскую область после длительной аномальной жары. Сейчас вода успела дойти до стоянки с самолетами и на взлетно-посадочные полосы.

Около десяти улиц и дорог подтоплены из-за ливня. Кроме того, местами подтоплена территория аэропорта Шереметьево, самолеты стоят в воде. пресс-служба экстренного ведомства

В настоящее время уровень воды составляет порядка 10 сантиметров. Онлайн-табло воздушной гавани говорит о том, что десяток рейсов был перенаправлен в аэропорт "Внуково", "Домодедово" и даже в Нижний Новгород. Задерживаются несколько рейсов. Экипажи больших лайнеров и наземные службы ждут, когда уйдет вода. Ливень даже попал на многоуровневый паркинг. Вода хлынула на первый этаж.

Не менее 30 человек пропали без вести в Германии из-за наводнения.

Видео: Telegram / Baza, 112, Мобильный репортёр official