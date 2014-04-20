Суд Москвы признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Ему предстоит выплатить 850 тысяч рублей.

Бабушкинский суд Москвы постановил оставить в силе решение выплаты Алексеем Навальным штрафа в размере 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом информирует ТАСС.

Суд постановил оставить приговор без изменений.

Оставить решение мирового суда района Южное Медведково без изменения, жалобу адвокатов Кобзева и Михайловой - без удовлетворения. из решения судьи

Отмечается, что у защиты Навального еще есть возможность оспорить решения суда в кассационном порядке, а также обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Напомним, уголовное дело в отношении Навального было возбуждено из-за его комментариев к видео, в котором российские деятели культуры высказывались в поддержку поправок в Конституцию РФ. Также в этом ролике принял участие ветеран Великой отечественной войны Игнат Артеменко. В феврале Навального признали виновным по статье "Клевета" и назначили штраф в размере 850 тысяч рублей.

Сам Навальный считает данное дело "подделкой".

Ранее Адвокату Навального выдали заключение о подделке подписей ветерана Артеменко.

Видео: Telegram / LifeShot, Mash

