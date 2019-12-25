Эксперт назвал настройки, без которых опасно использовать WhatsApp

Чтобы не допустить взлома аккаунта, нужно включить двухшаговую проверку.

Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного использования мессенджера.

Чтобы не допустить взлома аккаунта, нужно включить двухшаговую проверку, которая требует ввести в приложение шестизначный код. Это не тот код, который мессенджер присылает на номер телефона. Если кто-то завладеет данным СМС-сообщением, ему все равно не удастся войти в аккаунт без этого дополнительного шестизначного кода.

В приложении лучше отключить функцию автоматического сохранения полученных фото и видео. В настройках нужно найти в раздел "чаты" и отключить пункт "автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку". Это поможет исключить автоматическое скачивание вредоносных программ на телефон.

Третий пункт настроек WhatsApp необходим для защиты конфиденциальности. В настройках нужно найти пункт "учетная запись" и "конфиденциальность". Здесь можно установить круг лиц, которые могут видеть ваш аккаунт, фото и информацию о том, когда вы в последний раз были в сети и ограничить круг лиц, которые могут добавить вас в группу. Тогда злоумышленники не смогут добавить вас в чат, где распространяются вредоносные файлы.

В мессенджере WhatsApp недавно появилась функция "Прочитать позднее".

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