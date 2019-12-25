Простой напиток быстро очищает кровь от излишков сахара

Его нужно пить по утрам.

Высокий уровень сахара в крови может стать причиной развития диабета II типа. Специалисты посоветовали пить простой напиток по утрам, чтобы снизить риск развития диабета. Об этом сообщило издание "Food.news".

Медики напомнили, что лимон и имбирь могут повысить иммунитет и вывести токсины из организма. Богатый витамином С, антиоксидантами и другими сильными растительными соединениями напиток с этими составляющими может убрать из организма лишний сахар.

Для этого по утрам медики советуют выпивать стакан имбирной воды с ломтиком лимона.

Перечислены симптомы, говорящие о преддиабете.

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