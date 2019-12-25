  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Простой напиток быстро очищает кровь от излишков сахара
Сегодня, 16:15
51
nastya960

Простой напиток быстро очищает кровь от излишков сахара

0 0

Его нужно пить по утрам.

Высокий уровень сахара в крови может стать причиной развития диабета II типа. Специалисты посоветовали пить простой напиток по утрам, чтобы снизить риск развития диабета. Об этом сообщило издание "Food.news".

Медики напомнили, что лимон и имбирь могут повысить иммунитет и вывести токсины из организма. Богатый витамином С, антиоксидантами и другими сильными растительными соединениями напиток с этими составляющими может убрать из организма лишний сахар.

Для этого по утрам медики советуют выпивать стакан имбирной воды с ломтиком лимона.

Перечислены симптомы, говорящие о преддиабете.

Фото: pixabay

Теги: имбирь, лимон, сахар
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии