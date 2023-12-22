  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Приезжие напали на петербуржца, вступившегося за девушку
Сегодня, 11:20
63
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Приезжие напали на петербуржца, вступившегося за девушку

0 0

Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нападения группы лиц на жителя Петербурга.

В соцсетях появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге трое приезжих напали на мужчину, заступившегося за девушку, к которой они настройчиво приставали. Пострадавшему причинили телесные повреждения, ему потребовалась помощь медиков. 

Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка.

В начале года ещё один петербуржец ударил ножом пассажира трамвая, заступившегося за девушку.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии