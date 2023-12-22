Приезжие напали на петербуржца, вступившегося за девушку

Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нападения группы лиц на жителя Петербурга.

В соцсетях появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге трое приезжих напали на мужчину, заступившегося за девушку, к которой они настройчиво приставали. Пострадавшему причинили телесные повреждения, ему потребовалась помощь медиков.

Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка.

В начале года ещё один петербуржец ударил ножом пассажира трамвая, заступившегося за девушку.

Фото: Piter.tv