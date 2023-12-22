После нападения на аниматора в Александровском парке возбудили уголовное дело

Подозреваемых задержали по административной статье на трое суток.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), фигурантами которого стали трое молодых людей, устроивших нападение на аниматора у Ленинградского зоопарка в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемых задержали по административной статье на трое суток. Установлено, что одного из них могут обвинить по статье 167 УК РФ ("Уничтожение или повреждение чужого имущества").

Напомним, что на аниматора с голубями напали с перцовым баллончиком. Жертва предполагает, что к инциденту имеет отношение скандально известный "голубиный король", поскольку группа молодых людей уже месяц мешает аниматорам работать. Полиция проводит проверку.

Ранее мы сообщили о том, что задержан петербуржец, применивший газовый баллончик в ходе дорожного конфликта.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти