Петербургские медики продолжают получать выплаты за работу с COVID-19, но жалуются на сокращение оклада и текучку

При этом оклад у некоторых медицинских работников стал меньше, по сравнению с допандемийным периодом.

В Петербурге медики продолжают бороться с распространением коронавируса. Piter.TV узнал у представителя профсоюза медработников "Действие" Григория Бобинова и у реаниматолога Сергея Саяпина, как обстоят дела с надбавками за работу в "красной зоне" и все ли медики справляются с существующей сегодня нагрузкой.

Как рассказали Григорий Бобинов и Сергей Саяпин, медики, работающие в непосредственном контакте с пациентами с COVID-19, и в 2021 году продолжают получать федеральные и губернаторские социальные выплаты. Однако, как отметил анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин, выплаты проводятся через Фонд социального страхования и поэтому не учитываются при расчете больничных и отпусков.

Что касается базовой заработной платы, то она не увеличилась, а у некоторых врачей и вовсе уменьшилась.

Каждый год проходит индексация заработной платы. Других компонентов повышения именно базовой заработной платы нет. Но мы за это и не боремся, не выдвигаем требований. Нет требований, нет и увеличения базовой зарплаты свыше индексации. Григорий Бобинов, врач скорой медицинской помощи, активист профсоюза медработников "Действие"

Как отметил в свою очередь Сергей Саяпин, у него оклад даже уменьшился. Если до пандемии его ставка составляла 60 тысяч рублей, то сейчас – 40 тысяч рублей.

Также в медицинских учреждениях есть текучка кадров, но связана она не только с увеличенной нагрузкой.

На нашей подстанции текучка кадров не из-за нагрузки, а из-за отношений внутри коллектива. А с нагрузкой стали справляться уменьшением работы сверх нормы и больничными. Ранее мало кто уходил на больничный. А теперь уходят на больничный, чтобы отдохнуть от этого ада. Ну и сверх ставки стали меньше брать, не успеваем отдыхать между сменами. Особенно возрастные не выдерживают. Григорий Бобинов, врач скорой медицинской помощи

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин, который работает в одном из ковидных госпиталей, отметил, что текучка есть, но специальность реаниматолога является исключением. Это связано с тем, что реаниматологи как работали с тяжёлыми пациентами, так и продолжают это делать. С приходом пандемии в этом плане ничего не изменилось.

Ранее врачи из Петербурга рассказали, почему людям с хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться.

Автор: Анастасия Дорофеева

Фото: Piter.tv