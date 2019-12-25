В квартире на Шотмана нашли боеприпасы времён ВОВ

В своей квартире был задержан 31-летний Ю. Возбуждено уголовное дело.

Петербуржец в квартире на улице Шотмана хранил боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 27 ноября в 3:20 поступило сообщение, что в кафе на Шотмана мужчина угрожает гранатой. Прибывшие полицейские на месте никого не обнаружили. В 5:54 поступило сообщение, что в квартире дома по улице Шотмана находится мужчина с гранатой.

В своей квартире был задержан 31-летний Ю., у которого были изъяты две минометные мины 50 мм, пять гранат артиллерийские снаряды, корпус мины, тротил, патроны, охолощенная винтовка, порох. Минометные мины, гранаты, снаряды для уничтожения в условиях полигона.

Также позже был задержан 38-летний В., который угрожал гранатой в кафе

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Комарово нашли 12 взрывателей от минометных мин времен войны.

Фото: Piter.tv