Видео: на Индустриальном проспекте авто вылетело на газон и перевернулось

В аварии пострадало четыре человека.

В ночь с субботы на воскресенье на востоке Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как стало известно, инцидент случился на перекрестке улицы Передовиков и Индустриального проспекта. На участке столкнулись два автомобиля. В результате удара одна из машина вылетела на газон и перевернулась. По предварительной информации в аварии пострадало четыре человека.

На месте работала бригада скорой помощи, сотрудники полиции, а также три машины спасателей. По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: Piter.TV