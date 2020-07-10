На авиабазе США на севере Японии выявлены новые случаи заражения COVID-19

Новые пациенты с COVID-19 прибыли из США 6 июля.

На авиабазе США Мисава на севере Японии выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили журналисты из местного агентства Kyodo. Первые пациенты с COVID-19 обнаружены на военном объекте в префектуре Аомори еще в июне. В СМИ отметили, что новые зараженные прибыли на авиабазу 6 июля. Они приземлились в Японии с борта, летевшего из США. По прибытию в страну военные не покидали базу.

Напомним, что с пятницы военное командование морской пехоты США в Японии объявило о решение возврата ограничений для солдат из-за угрозы распространения коронавируса. Военным вновь запрещено пользоваться общественным транспортом и ограниченно посещать кафе и рестораны за пределами военной базы.

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Видео: Youtube/Nippon TV News 24 Japan