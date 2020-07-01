Сергей Собянин: более миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Полностью прошли процесс вакцинации более 820 тысяч жителей столицы.

Более миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столица полностью обеспечена запасами необходимых от коронавируса препаратов.

Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего. Сергей Собянин, мэр Москвы

Сейчас в Москве ежедневно работают 100 стационарных пунктов вакцинации в медучреждениях. Также функционирует ряд выездных точек в крупных ТЦ. Накануне мэрия столицы объявила о возможности вакцинации маломобильных граждан на дому.

Ранее мы сообщали, что Украина вышла на пик третьей волны пандемии коронавируса.

Фото: pixabay.com