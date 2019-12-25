В Москве начнут вакцинировать от COVID-19 на дому

Такая вакцинация коснется маломобильных горожан.

Москвичи смогут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Уточняется, что это коснется горожан, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении.

Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова добавила, что в Москве насчитывается около 120 тысяч таких горожан.

По ее словам, с начала прошлого месяца в Москве начали поквартирные обходы пенсионеров для информирования о вакцинации на дому. Предполагается, что для этого выделят 66 бригад медработников. Они будут оснащены всеми необходимыми средствами защиты и контейнером для перевозки вакцины от COVID-19.

Ранее на Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

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