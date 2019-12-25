  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве начнут вакцинировать от COVID-19 на дому
Сегодня, 11:57
117
phil_k

В Москве начнут вакцинировать от COVID-19 на дому

0 0

Такая вакцинация коснется маломобильных горожан.

Москвичи смогут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Уточняется, что это коснется горожан, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении.

Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. 

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова добавила, что в Москве насчитывается около 120 тысяч таких горожан.

По ее словам, с начала прошлого месяца в Москве начали поквартирные обходы пенсионеров для информирования о вакцинации на дому. Предполагается, что для этого выделят  66 бригад медработников. Они будут оснащены всеми необходимыми средствами защиты и контейнером для перевозки вакцины от COVID-19.

Ранее на Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, вакцинация на дому, вакцинация от коронавируса, москва
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии