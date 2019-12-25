Эксперты прокомментировали остановку применения вакцины Moderna в Японии

На прошлой неделе власти Японии приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В Японии объяснили решение тем, что в 8 прививочных центрах в 5 префектурах страны в дозах препарата были обнаружены неизвестные примеси. Разработчик вакцины пообещал расследовать инцидент.

Эксперты отметили, что в апреле сотрудники компании Johnson & Johnson испортили 15 млн доз своего препарата на заводе в Балтиморе, при этом американские вакцины прошли сертификацию ВОЗ. "Спутник V", с которым громких скандалов не было, при этом признания до сих пор не получил.

Также сегодня стало известно о том, что Словакия прекращает применение вакцины "Спутник V".

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