Правительство России утвердило льготную ипотеку на строительство частных домов

На нее выделят около 80 миллиардов рублей.

Правительство России расширило программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь ее можно использовать для строительства собственного дома. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, на льготную ипотеку выделят средства на сумму около 80 миллиардов рублей. Ее смогут получить семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года или семьи с одним ребенком, у которого есть инвалидность.

Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам Мишустина, семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья или участка земли по льготной ставке до 6%. Первый взнос составит 15%. Установление максимальной суммы кредита возложили на региональные власти.

Ранее россиян предупредили о возможном увеличении ставки по "дешевой" ипотеке.

Видео: Правительство России