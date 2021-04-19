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Правительство России утвердило льготную ипотеку на строительство частных домов

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На нее выделят около 80 миллиардов рублей.

Правительство России расширило программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь ее можно использовать для строительства собственного дома. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, на льготную ипотеку выделят средства на сумму около 80 миллиардов рублей. Ее смогут получить семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года или семьи с одним ребенком, у которого есть инвалидность. 

Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате. 

Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам Мишустина, семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья или участка земли по льготной ставке до 6%. Первый взнос составит 15%. Установление максимальной суммы кредита возложили на региональные власти.

Ранее россиян предупредили о возможном увеличении ставки по "дешевой" ипотеке.

Видео: Правительство России

Теги: льготная ипотека, михаил мишустин, правительство россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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