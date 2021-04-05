Правительство России планирует смягчить условия предоставления казначейских кредитов

По словам Мишустина, это поможет большому числу субъектов страны привлечь короткие бюджетные займы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны планирует смягчить условия предоставления казначейских кредитов региональным бюджетам. Об этом он сообщил на совещании с заместителями.

Мишустин добавил, что это позволит российским регионам в 2021 году не учитывать ограничения по госдолгу. Также это поможет большому числу субъектов страны привлечь короткие бюджетные займы.

Одно оперативное решение мы можем предложить уже сейчас: планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Мишустина, нововведение поможет регионам решить ряд вопросов, на которые не хватало ресурсов.

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