В ЗакСе Петербурга почтили память Владимира Жириновского минутой молчания

О его смерти стало известно 6 апреля.

В память о Владимире Жириновском в петербургском ЗакСе 13 апреля объявили минуту молчания. Пленарное заседание началось в 10:00.

Спикер городского парламента Александр Бельский отметил, что лидер ЛДПР был был "ярким явлением в российской и мировой политике".

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Он скончался после продолжительной болезни на 76-м году жизни. Церемония прощания состоялась 8 апреля в Доме союзов. Люди стояли в очереди, чтобы попрощаться с Владимиром Жириновским.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский