В России изменились правила использования маткапитала

В этом году после рождения первого ребенка семьи могут получить более 480 тысяч рублей.

С 11 апреля в России начали действовать измененные правила использования материнского капитала. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу в воскресенье.

Согласно нововведениям, имеется возможность в течение шести месяцев со дня возврата средств на счет в Пенсионный фонд России решить, на что пойдут полученные средства. Для этого нужно написать заявление. Если родители за этот срок не примут решение, как потратить деньги, то его можно будет продлить, написав еще одно заявление.

Если решение не было принято, то в течение трех месяцев средства маткапитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.

Отметим, что в 2021 году поменялся размер пособия. После рождения первого ребенка семьи получат 483 882 рубля, а после второго — 639 432 рубля.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что к 1 апреля материнский капитал получили более 11 миллионов семей.

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