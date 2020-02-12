В Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу

Участники обменялись мнениями по ключевым вопросам и договорились продолжить обсуждение на следующих встречах.

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоялось в Минске 12 февраля, в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.



Пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах Дарья Олифер после на своей странице в Facebook сообщила, что участники группы "практически"ссогласовали один из трёх новых участков разведения сил, в районе поселка Гнутово. Однако пока другие представители сторон это не подтвердили.



При этом стороны не смогли прийти к общему решению по вопросу открытия новых пунктов пропуска. Хотя, как пишет ТАСС, еще 9 декабря после саммита "нормандской четверки" стояла задача сделать это в 30-ти дневный срок.



Напомним, что процесс разведения в Донбассе должен быть завершен до нового саммита нормандской четверки, который состоится в апреле.



Ранее представитель МИД сообщил, что вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата".



Видео: Youtube/ Радіо Свобода Україна