В Минэнерго не рассматривают введение шкалы тарифов на электроэнергию для населения

С такой инициативой выступил Союза потребителей России.

В Миниэнерго России не рассматривают возможность ввода прогрессивной шкалы энерготарифов. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.

Ранее о таком нововведение Союза потребителей России сообщила газета "Известия".

Согласно предлагаемым новым правилам, жители России будут обязаны дополнительно платить за то электричество, которое они использовали сверх максимальной нормы. Для этого предложили установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на одного человека и по 50 киловатт-часов за каждого дополнительного человека, с которыми тот проживает совместно. Если в доме имеется электрическая плита, то авторы нововведения предлагают умножать данный коэффициент в полтора раза.

Этот норматив предлагается позволить корректировать региональным властям.

Ранее нефтегазовые доходы бюджета установила отрицательный рекорд.

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