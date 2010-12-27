Следком проверит Милонова за срыв ЛГБТ-мероприятия

Депутат сообщил о якобы "взятии и удержании заложников" на фестивальной площадке в прошлом году.

Смольнинский суд Петербурга вернул дело в отношении депутата Виталия Милонова в Следственный комитет на повторную проверку. Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля "Бок о Бок", год назад пострадавшего от депутата, известного своими радикальными взглядами в отношении сексуальных меньшинств.

В 2018 году, в день открытия фестиваля, Милонов сообщил о якобы "взятии и удержании заложников" с политическими требованиями. Людей пришлось не пускать в залы, этому препятствовал и сам депутат. В итоге около 400 человек, не смогли попасть на запланированное мероприятие. Московская площадка фестиваля пострадала от похожих заявлений уже в этом году.

Подобное заявление, если оно ложное, может привлечь шутника к ответственности и отправить в тюрьму на срок до пяти лет. В октябре 2019 года правоохранители все же возбудили три уголовных дела по факту ложных сообщений о минировании, сообщила адвокат ЛГБТ-группы "Выход" Галина Ибрянова. Изначально полиция не стала реагировать на произошедшее, но сдалась после многочисленных обращений и жалоб от ЛГБТ-фестиваля спустя год после лжеминирования. Как выяснилось, за много месяцев рассматривания жалоб прокуратура не раз отменяла отказы полиции в возбуждении дела, а сейчас уже зафиксированы нарушения со стороны полицейских при рассмотрении обращений "Стимула".

Грядущий XII международный правозащитный ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о Бок" состоится в Петербурге с 14 по 21 ноября. Организаторы уже представили программу.

Фото: Виталий Милонов / Twitter